Fidanı 10 yıl meyve veriyor, 1 dönüm araziden 200 bin lira kazandırıyor

Mersin'de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 lira arasında satılıyor. Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

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Ankara’da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği’nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile Mersin’in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi.

Daha önce sebze dikilen serada çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı.

Bir fidanın 10 yıl ürün verdiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

“3 TONA KADAR ÜRÜN ALINABİLİYOR”

9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, “Daha önce burada domates, fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Biz de bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin’de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Kilogramı 100 ile 120 lira arasında gidiyor” dedi.

“UYKU PROBLEMİ ÇEKENLERİN TERCİHİ”

Meyvenin yurt dışında ‘passiflora’, Türkiye’de çarkıfelek, tutku veya aşk meyvesi olarak bilindiğine değinen Serin, “Sakinleştirici bir özelliği var. Şurubunu yapıp içenler var. Sinir hastaları da kullanıyor. Çayı demleniyor rahatlatıcı bir etkisi var. Uyku problemi çekip ilaç almak istemeyenler doğal yoldan bu meyveyi tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)



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