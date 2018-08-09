Filinta Mustafa’nın torunu miras davası açtı

II. Abdülhamit'in askeri komutanlarından "Filinta Mustafa" lakaplı Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa’nın 4. kuşak torunlarından Gökhan Atasever, Zeki Paşa’nın mal varlığının tespiti için dava açtı. Miras için yaklaşık 3 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren Atasever, 70 civarındaki diğer vasilerin kendisine ulaşmalarını istedi.

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Yaklaşık 3 yıldır açtığı davaları takip eden Atasever, Zeki Paşa'nın 4. kuşaktan torunu olduğunu tespit ettikten sonra tekere davası (ölen kişinin mal varlığını tespit davası) açtı. Silivri'deki iş yerinde açıklama yapan Atasever, “Tophane Müşiri diye geçen Mustafa Zeki Paşa'nın dördüncü kuşak torunuyum. Şu an veraset işleri ile uğraşıyorum. Verasetlerini aldım, bununla ilgili II. Abdülhamit'ten sonra en büyük dava olduğu söyleniyor, bunun üzerine devam ediyoruz.

Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa kimdir? Namı diğer Filinta Mustafa, hatta TRT 1'de dizisi de çekilmişti, kendi hayat hikayesi anlatıldı.

Bununla ilgili bunun davasını sürüyoruz, kıyıda köşede kalmış verasetçisiyiz. Nüfusunda kayıtlıyım, öz torunuyum. Direk verasetlerini aldık, şu an mahkememiz devam ediyor. Tereke davasına geçmiş bulunuyoruz. 120 milyon dolarlık yalı var. Bu yalı ile ilgili de bir çalışmamız sürüyor. Mustafa Zeki Paşa ile ilgili kıyıda, kenarda köşede kalmış varisler varsa bana ulaşmalarını istiyorum. Davayı üç senedir sürdürüyoruz, sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Davayı sonuçlandırdığımız zaman bütün varisler ortaya çıkacak, bulmakta zorluk yaşamak istemiyoruz. Mustafa Zeki Paşa'nın varisleri lütfen bize ulaşsınlar” dedi.

Hukuk mücadelesine 2015 yılında başladığını belirten Atasever, “Hakkımız olanı istiyoruz. Ölüm hak, miras helaldir” dedi. Atasever, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mustafa Zeki Paşa, namı değer Filinta Mustafa 18 yıl boyunca Tophane Müşirliği yapmış, II. Abdülhamit'in sağ kolu olarak görülen Mustafa Zeki Paşa'dır. Tarihte çok büyük bir yeri vardır. 2. köprünün altındaki dünyanın en pahalı ikinci evi olarak geçen Mustafa Zeki Paşa yalısının şu anki değeri 120 milyon dolar.

Onun dışında Nişantaşı'nda, Taksim'de, Kadıköy'de, Adalar'da muhtelif yerlerde bildiğimiz gayrimenkuller var. Türkiye'nin genelinde zaten var ama en çok bildiğimiz yerler İstanbul. Şu ana kadar 70 civarı varisi tespit edildi. Tabii ölümler ayrımı yapılacak. Veraset ilamları alındığı için zaten varisler görünüyor orada ama ulaşamadığımız kayıplar var. Çoğu yurt dışlında, o yüzden de ulaşamadıklarımız var. Burada yaşayanlar da var. Hepsine tebligatlar gitti zaten ama tebligatların ulaşamadıkları da var. Bunlara ulaşmak istiyoruz.” İHA