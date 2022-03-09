Filistin’den yola çıkan Jonas leylek İstanbul’da

Filistin'den yola çıkan ve takılan verici ile güzergahı takip edilebilen Jonas leylek, göç yolculuğu sırasında İstanbul'da mola verdi. Kuş fotoğrafçısı Enes Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kışı geçirdikleri Afrika’dan göç yolculuklarına başlayan leyleklerin mola noktalarından biri İstanbul. Sürüsüyle İstanbul’a gelen ve Şile’de bulunan katı atık tesisi ve çevresinde mola veren leyleklerinden biri de Almanya’da dünyaya gelen 9 yaşındaki Jonas…

Leylek göç yolunda üzerine takılan verici ile internet üzerinden bir uygulama sayesinde takip edilebiliyor.

9 GÜNDÜR İSTANBUL’DA

Göç yolculuğuna Filistin’in Gazze şehrine yakın bir noktadan başlayan Jonas, 23 Şubat’ta Hatay’dan Türkiye’ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip eden leylek 2 Mart’ta İstanbul’a geldi.

Sürüsüyle Şile’de bulunan İBB’ye ait katı atık tesisinde mola veren Jonas, 9 gündür o bölgede konaklıyor.

“FOTOĞRAFINI ÇEKME ÜMİDİYLE ÇIKIP GELDİM”

Leylek Jonas’ın göç güzergahını uygulama üzerinden takip eden kuş fotoğrafçıları Jonas’ı görebilmek için mola verdiği alana gitti. Onlardan biri de Enes Karakaş.

Enes Karakaş, “Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Bir sürünün fotoğrafını çektim, Jonas leyleğin de o sürünün içinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

“KIŞI FİLİSTİN BÖLGESİNDE GEÇİRDİ”

2013 yılında Almanya’da doğan Jonas leyleğe orada verici takıldığını anlatan Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

* Yazı Avrupa ve Türkiye’de kışı da Afrika’da geçiriyorlar. Bu leyleğimiz de kışı Filistin’de geçirdi. Şimdi İstanbul’da. Almanya’ya asıl yuvasına doğru bir güzergahı var. En son sinyali iki gün önce vermiş uygulama.

* Geçen sene aynı leylek grubu Silivri katık atık tesisindeydi. Bu sene de Şile’deki katı atık tesisindeler. Bu alanlar onlar için besin kaynağı gibi. Burada enerji depolayıp kilometrelerce yol kat edebiliyorlar.

* Buradaki arazi de çok yaklaşmaya uygun değil sürüyü fotoğrafladık ama Jonas’ı göremedik. Göremesek de verici sinyalinden buralarda olduğu biliniyor.

Uygulama üzerinde Jonas’ın şimdiye kadar 11 ülkede 6845 kilometre yol kat ettiği görülüyor. (DHA)



İlginizi Çekebilir Yaren leylek 11. kez geldi, Adem amca mutluluktan uçtu

İlginizi Çekebilir Şehir hayatına alışan leylek sürüsünü unuttu