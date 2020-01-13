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Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü
Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü
Tayland’da filler ve öğrenciler tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele Avustralya’da ölen hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi.
Yaşam 13 Ocak 2020 - 14:15

Tayland'ın Ayutthaya şehrinde filler ve öğrenciler, Avustralya'da ölen milyonlarca hayvan için yürüyüş gösterisi düzenledi. Farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler “Avustralya için dua edin” yazılı pankartlar taşıdı.

Fotoğraf: İHA

İlkokul öğrencisi Laksaporn Loetpiriyakamol, “Bugün desteğimi Avustralya’da ölen hayvanlara göndermek istiyorum. Tüm hayvanların hayatta kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İHA

Hükümet, milyonlarca hayvanın öldüğü orman yangını felaketini ‘Ekolojik bir trajedi' olarak nitelendiriyor. İHA

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