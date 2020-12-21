Film gerçek oldu: Kapıcılıktan yöneticiliğe

Siirt'te 10 yıldan fazla bir sitede görevli olarak çalışan Ahmet Üzüm, buradan bir daire satın aldı. Site sakinleri Üzüm'ün yönetici olması için çalışma başlatırken bu durum başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmini akıllara getirdi.

10 yıl önce köyden Siirt merkeze göç eden Ahmet Üzüm, bir sitede kapıcılık yapmaya başladı. Canını dişine takan ve site sakinlerinin her ihtiyacına koşan Üzüm, bir yandan da para biriktirdi. Aradan geçen 10 yılın ardından kendisine bir ev almak isteyen Üzüm, aradığı evi kapıcı olarak çalıştığı sitede buldu. Üzüm, 10 yıl kapıcı olarak emek verdiği sitede ev aldı.

Site sakinleri, uzun süredir kapıcılık yapan Üzüm’ün sitelerinde yönetici olması için çalışma başlattı. Bu durum 1976 yılında çekilen yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı başrolünü Kemal Sunal’ın oynadığı ‘Kapıcılar Kralı’ filmini akıllara getirdi.

“BENİM DE BURADA BİR DAİREM OLUR MU?”

Üzüm, “2010 yılında Saray Sitesi’nde kapıcı olarak göreve başladım. Burada çalışmaya başladığımda kendi kendime ‘acaba benim de burada bir dairem olur mu’ diye düşündüm. Uzunca bir süredir birikim yapıyordum. Oradan buradan kesinti yaparak birikim yaptım ve Allah'ın izniyle hamdolsun kapıcılık yaptığım sitede daire sahibi olduk. Şuan bir dairem burada mevcut, asgari ücretle çalışıyorum ve geçiniyorum” dedi.

Kapıcı Ahmet Üzüm’den çok memnun olduklarını dile getiren site sakinlerinden Serdar Özyeşil, “Ahmet ağabeyimiz bizim aslında her şeyimiz. O da 10 yıldır site kurulduğundan beri burada kapıcılık yapıyor, asgari ücretle geçiniyor. 5 tane de çocuğu var. Hem onları okuttu hem de birikimiyle burada daire sahibi oldu. Onun buradan daire sahibi olması bizi çok mutlu etti. İnşallah bir sonraki dönemde de yöneticiliğe de adaylığını koyduracağız” diye konuştu. (İHA)

