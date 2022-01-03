Filmde terörist rolünde oynadı, işinden oldu

Bursa'da kuryelik yaparak geçimini sağlayan Vedat Gümüşgöz'ün hayatı, 5 yıl önce 'terörist' rolünde figüranlık yaptığı filmin setinde çektirdiği hatıra fotoğrafı yüzünden altüst oldu.

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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Vedat Gümüşgöz, bundan 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla ismini tam bilmediği bir filmde rol aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, film çekimleri sırasında set arkadaşlarıyla bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Üzerinde ise rol gereği giydiği terörist kıyafetleri vardı.

Gümüşgöz, o fotoğraf karesini bir süre önce sosyal medya hesabından “Film setinden bir kare” notuyla paylaştı. İddiaya göre, Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K., o fotoğrafı kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz’ün işine son verdi.

‘Terörist’ damgası yiyen Gümüşgöz, fotoğrafın film setinde çekildiğini söylese de derdini kimseye anlatamadı. İşinden olan Gümüşgöz, bir süre sonra başka bir firmada yine kurye olarak işe başladı. Ancak kabus yine peşini bırakmadı. Başına bela olan o fotoğrafı, yeni işe başladığı firmanın yetkilileri görünce Gümüşgöz, ikinci kez işten kovuldu. Bunun üzerine Vedat Gümüşgöz, soluğu savcılıkta aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Gümüşgöz, işinden çıkarılmasına sebep olan iki kişi hakkında şikayetçi oldu.

“PEŞİMİ BIRAKMIYOR”

Paylaştığı fotoğrafla hayatının karardığını ifade eden Vedat Gümüşgöz, şunları söyledi:

“Çalıştığım şirketten Murat isimli şahıs benim sinema filminde çekindiğim ve hatıra olarak paylaştığım kareyi alıp altında yazanı silerek iş yerine gönderiyor. Benim terörist olduğumu söylüyor ve beni işten attılar. Buradan atıldıktan sonra ikinci bir kurye işine girdim. Tekrardan bu fotoğrafı benim yeni çalışmaya başladığım iş yerine yollayarak beni oradan da attırdı. Bundan sonra girdiğimi her işimden çıkarılma korkum var çünkü peşimi bırakmıyor.”

“Bu filmde benim rolüm gerillaydı. Benim gibi fotoğrafta olan diğer arkadaşların rolü de gerillaydı. Bana terörist lekesini sürerek beni işimden etti. Yarın öbür gün vatanımdan da etmek isteyebilir. Sinema filminde bir rol almışım. Bu kıyafetleri tiyatroda insanlar da giyiyor. Benim hakkımda terörle mücadeleye suç duyurusunda bulunmuşlar ‘bu şahıs teröristtir’ diye. Ben de ikinci defa emniyete gidince bunları öğreniyorum. Orada polisler bana ‘senin bir suçun olmadığı için seni ifadeye bile çağırmaya bile gerek duymadık’ dediler.”

“Savcılığa suç duyurusunda bulundum onay bekliyorum. Savcı onayladığı an en iyi avukatı tutacağım. Bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim.” (İHA)

