Filtresiz fotoğraf skandalına çok sert tepki gösterdi

Çarşamba günü Khloe Kardashian kendi izni olmadan hesabında paylaşılan “filtresiz ve doğal” fotoğrafıyla konuşulmaya devam ediyor. Normalde “kusursuz” ve “güzel” fotoğraflarıyla bilinen Khloe Kardashian’ın filtresiz fotoğrafının paylaşılması sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Kardashian’ın foyasının ortaya çıktığını söylerken ünlü ismin aslında güzel, bakımlı ve çekici olmadığını dile getirmişti. Bu tepkilere bir açıklama da ünlü manken Kate Upton’dan geldi.

Sports Illustrated’ın özel sayısına üç kez kapak olan ve beden olumlama yanlısı olarak bilinen Kate Upton, “Bedenlerimizi sevmeyi ve onları gerçekdışı standartlara uygun hale getirmeyi bırakmanın zamanı geldi” dedi. Upton, kişisel Instagram hesabından bir makale paylaştı. Makalede ise, “Kardashian yeni yarattığı bikini markasıyla beden olumlama yapmak istiyor. Bütün farklı beden şekillerini bünyesine katmak istiyor ama konu kendi bedenine gelince bunu yapmıyor” ifadesi yer aldı.