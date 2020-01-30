Fincanda bebek keki nasıl yapılır? Bebekler için kek tarifi…

Ek gıdaya geçen bebeğiniz için sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar yapmak bebeğinizin damağını birazcık şenlendirecektir. Bebeklerin en çok sevdiği yiyeceklerden biri de kektir. Peki bebek keki nasıl yapılır? Bebeklere özel kek tarifimizi haberimizden okuyabilirsiniz.

Hazır gıdalar yerine her zaman evde yapabileceğiniz ürünler bebeğinizin sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. Bu yiyecekleri hazırlarken hem eğlenebilir hem de bebeğinize katkısız yiyecekler sunmanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Yeni doğan bebeğinize ilk bir sene şeker ve tuz vermek sakıncalıdır. Böbreklerini yormadan doğal tatlandırıcılar ile onun sevebileceği yiyecekler hazırlamanız mümkün. Fincan keki de bu yiyecekler arasında yer alan yumuşacık ve lezzetli bir gıdadır. Öyleyse fincanda bebek keki nasıl hazırlanır? İşte evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kek tarifi…

FİNCANDA MEYVELİ BEBEK KEKİ İÇİN MALZEMELER

MALZEMELER

1 yumurta sarısı+ 2 yemek kaşığı nohut suyu

Yarım su bardağı ılık su

Çeyrek su bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karbonat

1 su bardağı un

1 adet kuru kayısı, 2 dilim elma ya da armut, 1 küçük boy havuç

FİNCANDA MEYVELİ BEBEK NASIL HAZIRLANIR?

Bebeğinizin yumurta alerjisi varsa yumurta yerine 3 yemek kaşığı nohut suyu ilave edebilirsiniz. Nohut suyunu iyice çırptığınızda bembeyaz krema kıvamı alacaktır ve içerisinde protein değeri yüksek olduğundan yumurta yerine kullanılabilen bir besindir. Öncelikle nohut ve yumurta suyunu mikserle çırpın. Zeytinyağı ve suyu da ilave edin ve un ile karbonatı yavaşça kabın içine alın. Kek hamuru kıvamını alıncaya kadar yavaş yavaş karıştırın. Hazırlamış olduğunuz meyveleri küçük küçük doğrayarak kek karışımına eşit olarak dağıtın.

Fincanların içini hafifçe yağlayarak hazırladığınız karışımdan dökülür. Her fincanın yarısına kadar doldurmanız yeterlidir. Kaynar su ilave ettiğiniz tencerenin içine fincanlar yerleştirilir. Tenceredeki su fincanların yarısına kadar geldiğinde kekleriniz rahatlıkla pişecektir. Fincanları tencereye dizdikten sonra ocağın altını yakılır ve kaynadıktan sonra üzerine temiz bir havlu serilir ve tencerenin kapağı kapatılır. Kısık ateşte 25 dakika pişmeye bırakılır. 25 dakika sonra kürdanla kontrol edip eğer piştiyse 5 dakika daha tencerenin kapağını açarak pişirin ve altını kapatın. Fincanları tencereden aldıktan sonra soğumaya bırakın. Soğuyan kekler kolaylıkla fincanda çıkacaktır.