Fındığı kurutmak için güneşli illere gidiyorlar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hasadı tamamlayan üreticiler, fındığı kurutma telaşına düştü. Bölgede uzun süredir devam eden kapalı ve yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, güneşli illere yolculuğa başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tamamlanan hasatla fındık kurutma işlemine geçildi.

Bölgede havanın yağışlı ve kapalı olmasından dolayı fındıklarını kurutmakta zorluk çeken üreticiler, iç kesimlerde yer alan iklimi daha kurak ve güneşli kentlere yolculuk ediyor.

Trabzonlu, Giresunlu ve Ordulu üreticiler, ortalama 250 kilometre mesafedeki Bayburt’a gidip, kara yolu kenarlarına serdikleri fındıkları kurutuyor.

Üretici Sami Ayaz, Trabzon'da havaların yağışlı olmasından dolayı ailesi ve arkadaşlarıyla fındıklarını kamyona yükleyip, Bayburt’a gittiğini söyledi.





“BURADA EN FAZLA 3 GÜN İÇİNDE FINDIK KURUYOR”

Birkaç gün içinde mahsulü kurutup, geri dönmeyi planladıklarını belirten Ayaz, “Biz Trabzonluyuz, bu aylar genelde yağmurlu geçtiği için topladığımız fındıkları bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’tayız. Burada hava çok iyi. Ana yol üzerinde fındığını kurutmaya çalışan arkadaşlarımız buraya gelsin, burada en fazla 3 gün içinde fındık kuruyor” dedi.

Ailesiyle beraber fındık kurutmaya gelen Fatih Güneş ise “Fındığı topladık ama hava şartları kötü olduğu için ürünlerimizi bir türlü kurutamadık. O nedenle Bayburt’a gitmek zorunda kaldık, burada hava çok iyi” diye konuştu. (DHA)