Genellikle yemek pişirmek için ve salata soslarında, aynı zamanda kozmetik sektöründe taşıyıcı yağ olarak da kullanılan fındık yağı, kabuklu ve soğuk preslenmiş fındıklardan elde edilmektedir. Zengin besin değerlerine sahip olan fındık yağının özellikle cilt üzerinde pek çok faydası bulunmaktadır. Şimdi, fındık yağının faydaları nelerdir? Fındık yağı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Fındık (Corylus) ağacının meyvesidir. Ağaç, Kuzey yarım küreye özgüdür, yaprakları tırtıklı kenarlarla kaplıdır ve çok ufak soluk sarı veya kırmızı çiçekler açmaktadır. Eski ve köklü bir tarihe sahip ve insanlar için önemli bir besin kaynağı olan fındıktan elde edilen yağı, zengin bir E vitamini kaynağıdır. Ayrıca B vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, Omega 6 ve Omega 9 yağ asitleri bakımından da önemli bir kaynaktır. Fındıktan elde edilen yağın kolesterolü düşürdüğü, kan şekerini düzenlediği ve kalp-damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisinin olduğu bilinmektedir. Peki, fındık yağının faydaları nelerdir? Fındık yağı neye iyi geliyor? Merak edilenler haberimizde…

FINDIK YAĞININ FAYDALARI

– Kas ve iskelet sağlığı için yararlıdır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Saçları canlandırır.

– Saç köklerini güçlendirir.

– Saçların doğal rengini, korumasına yardımcı olur.

– Kuru saçları nemlendirir.

– İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

– Kansere karşı koruma sağlar.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Kaslardaki gerginliği ve kas yorgunluğunu azaltır.

– Sindirim sistemini rahatlatır.

– Adet ağrılarını hafifletir.

– Şeker hastalığına iyi gelir.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Vücudun demir ihtiyacını karşılar.

– Sinir sistemine iyi gelir.

– Erken yaşlanma belirtilerini azaltır.

– Cildin esnekliğini korur.

– Kurumuş ciltleri nemlendirir.

– Cilde parlaklık verir.

– Güneşin zararlı ışınlarına karşı korur.

– Cilt hücrelerini yeniler.

– Sivilce ve akne oluşumunu önler.

ÖNEMLİ NOT: Fındık yağı genel kullanım açısından güvenlidir. Ancak, yer fıstığı ya da Brezilya cevizi gibi yiyeceklere alerjisi olanların fındık ve fındık yağını da kullanması tavsiye edilmez. Fındık yağı alerjisi, boğazda yanma, kaşıntı ya da nefes almada güçlük şeklinde kendini gösterebilir. Cilt üzerindeki kullanımlarında da kızarıklık ya da kaşıntı gibi alerjik reaksiyona sebep olabilir.