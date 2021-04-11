Finikeli kadınlar Aybars bebek için el ele verdi

ANTALYA'nın Finike Belediyesi, Kumluca'da esnaflık yapan Sinan Karataş'ın SMA hastası 2.5 aylık bebeğinin tedavisine katkı sağlayabilmek için harekete geçti. Aybars bebeğin ABD'de gen tedavisi olması gerekiyor ve bunun için 2.4 milyon dolara ihtiyaç var. Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, Kadınlar Kulübü aracılığıyla, Finikelileri Aybars bebeğe tedavi sürecine katkı sağlamaya davet etti.

Geyikçi, “Bilindiği gibi kısa süre önce Kadınlar Kulübü'nü hizmete açtık. Kadın hemşerilerimizin meslek edinmesi, el işi ürünlerini satarak, ev ekonomilerine katkı sağlayacak olan Kadınlar Kulübü, bu kez hayırsever hemşehrilerimizin de desteği ile ulvi bir iş için önemli bir görev üstlenecek. Hayırsever, yardımsever, gönlü zengin hemşehrilerimiz Aybars bebeğe destek olmak isterse babası Sinan Karataş'ın hesabına bağışta bulunabilirler” dedi.

BİR HAYAT KURTULSUN

Aybars bebeğin babasının banka hesabına bağışlanan parayla Kadınlar Kulübü'nden ücretsiz alışveriş yapılabileceğini açıklayan Geyikçi, “Kadınlar Kulübü'ne gelen yardımsever hemşehrimiz görevli arkadaşlarımıza banka dekontunu göstererek, dilediği ürünü alabilir. Bizim burada maddi bir beklentimiz yok. Dileğimiz Aybars bebeğimiz için gerekli paranın toplanması ve Aybars bebeğin sağlığına kavuşması. Halkımızın yardımlarıyla minik bebeğimizin hayatı kurtulacak. İnşallah bu dileğimiz gerçek olur” açıklamasını yaptı.

HALK KERMESE KOŞTU

Kadınlar Kulübü'nde düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Finikeliler, Aybars bebek için kurulan standa satılması için çeşitli ürünler bıraktı.

Aybars bebeğin babasının banka hesabına bağışta bulunanlar, dekontları göstererek, ürünlerden satın aldı. Kadınlar Kulübü'nde düzenlenecek olan kermese tüm Finikelilerin katılımı bekleniyor.