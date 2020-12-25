Fırat Nehri’nde yetiştiriliyor, dünyaya ihraç ediliyor

Fırat Nehri’nin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Gaziantep’in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon balıkları, bölge insanına iş imkanı sağlarken, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Nehir kıyısında kurulan tesislerde 4 gram iken alınan somonlar, 6 ay boyunca bakımları yapılarak 4 kiloya ulaşıyor.

Tesisin işletme müdürü Serkan Çiftçi, kendi bünyelerinde yetiştirdikleri somon balıklarından 4 bin ton ihraç ettiklerini söyledi.

Çiftçi, Fırat Nehri’ndeki diğer tesislerde de somon üretildiğini ve yıllık 15 bin ton somon balığının dünyanın farklı ülkelerine ihraç edildiğini ifade etti.

“12 AY SOMON BALIĞI YETİŞTİRİYORUZ”

Fırat Nehri’nin derinliklerinin 15 derece soğuk olduğunu, bu nedenle yılın 12 ayı somon balığı yetiştirildiğini ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

* Balıklarımızın önce bir yavru aşaması var. Bu aşamayı Kahramanmaraş bölgesindeki kuluçkahanelerimizde gerçekleştiriyoruz.

* Burada öncelikle yumurtadan başlıyoruz üretmeye. Daha sonra 4 grama kadar yavrular besleniyor ve sonrasında buraya getiriliyor.

* 4 gram aldığımız balığı 4 kiloya, hatta 10 kiloya kadar yetiştirebiliyoruz. Yetişen balıklarımızı daha sonra 16 farklı ülkeye ihraç ediyoruz.

* Bizim üretimimizin yüzde 85’lik bölümü ise Rusya’ya ihraç ediliyor.

“FIRAT NEHRİ YAZIN BİLE SOĞUK”

Serkan Çiftçi, Fırat Nehri’ndeki limonolojik tabakalaşmadan dolayı yazın da suyun soğuk seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

* Türkiye’de Fırat Havzası en büyük nehir özelliğinde. Dolayısıyla baraj kapasiteleri de çok yüksek. Tabii biz burada Karkamış Barajı’ndayız.

* Bir üstümüzde Birecik Barajı’nda limonolojik tabakalaşmadan dolayı yaz ayında su alt seviyelerde de soğuk kalıyor. Dolayısıyla burayı soğuk sularıyla sürekli besliyor.

* Normalde yazın sular ısınır ancak biz Birecik Barajı’nın katkısından dolayı yılın 12 ayı üretim yapabilmekteyiz. (DHA)