Fırın temizliği nasıl olmalı? Doğal ürünlerle fırın temizliği…

Kurabiyeden, böreklere, tatlılardan et yemeklerine kadar lezzetli yiyeceklerin pişirilmesinde büyük görev üstlenen fırınlar her evin önemli parçasıdır. Ancak bu kadar lezzetin buluştuğu fırından çıkan yiyecekler zamanla birikerek kalıcı izlere neden olur. Peki, fırın temizliği nasıl olmalı?

Fırın temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konu kullanılan ürünlerin sağlığınıza zarar vermemesini sağlamaktır. Yüksek oranda toksit içeren ürünler temizlik esnasında solunum yolu ile akciğerleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kimyasal ürünlerden mümkün olduğu kadar kaçınılması gerekir.

Yemeklerin buharı ve pişme esnasında sıçrayan yemek kalıntıları zamanla birikir ve fırının iç yüzeyinde kir ve yağ katmanı oluşur. Bunu önlemenin en iyi yolu her pişirmeden sonra fırının iç yüzeyini temizleyerek bu sorunu ortadan kaldırmaktır.

Küçük bir tüyo verecek olursak, fırınınızın iç yüzeyine yemek döküldüğü sırada üzerine hemen bir miktar tuz dökebilir ve fırınınız soğuyunca bez ile bu alanı silerek kolay bir temizlik sağlayabilirsiniz. Bu pratik yöntem size zahmetsiz bir temizlik sağlayacaktır. Yorucu bir günün ardından ertelediğiniz fırın temizliği için ise çözüm olukça kolay. İşte evinizde bulunan doğal ürünlerle fırın temizliği…

SİRKE VE KABARTMA TOZU İLE DERİNLEMESİNE FIRIN TEMİZLİĞİ

Kimyasal ürünler kullanmadan da etkili bir fırın temizliği sağlamanız mümkün. Bir kasenin içine birkaç kaşık kabartma tozu ve su ekleyin homojen olan bu karışımı daha sonra fırınınızın iç yüzeyine ve cam kısımlarına uygulayın.

Karışım fırın içerisinde yaklaşık 12 saat bekleyerek kirlerin çözülmesi sağlanmalıdır. Bu işlemi akşamdan yaparak sabah ise pratik bir şekilde temizliğini sağlayabilirsiniz. Fırınınızın iç yüzeyini temizlerken sirke yağ çözücü görevi görecektir. Bu nedenle bir sprey püskürtücü şişeye sirke koyun ve kabartma tozunun olduğu alanlara püskürtün ve ardından fırınınızın içine temiz bir bezle silin. Bu yöntemle mükemmel bir fırın temizliği sağlayabilirsiniz.

HEM TEMİZLEYİN HEM DE FIRINIZA SİNEN AĞIR KOKULARI YOK EDİN

Ağır fırın yemekleri deyince aklımıza en başta fırına sinen balık kokusu gelebilir. Fırınınızda pişirdiğiniz yemeklerin bıraktığı kötü kokulardan kurtulmak ve fırınınıza parlak sağlamak için yalnızca limon kullanarak fırınınızın hijyenini sağlayabilirsiniz.

Bir kasenin içerisine ılık su ve limon suyu ekleyin. Adından sünger ya da beze bu karışımı alarak fırınınızın içine ovarak temizliğini sağlayabilirsiniz.