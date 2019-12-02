Fırıncılar Odası’ndan kaçak fırın isyanı: “İstanbul’da bine yakın kaçak fırın var”

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce Antalya’da faaliyet gösteren 270 fırının 110’nun kaçak olduğunu söyledi. İstanbul’da da 800-900 kaçak fırın olduğunu belirten İnce, “Artık biz de takip edemez olduk. Nasıl oluyorsa bu fırınlara müsaade ediliyor. Bunlar yani kötü örnekler örnek olmaya başladı” dedi.

Antalya'da günde 1 milyon 200 bin civarında ekmek üretildiğini ifade eden İnce, üretilen ekmeğin büyük bir bölümünü ruhsatsız fırınlarda üretildiğini söyledi.

“VASAT MALZEME KULLANIYORLAR”

Ekmek satış fiyatlarının maliyetini dahi zor karşıladığını belirten İnce şöyle konuştu, “Unun fiyatı 2018 Ağustos'un 25'ine kadar 68 ila 70 lira arasındaydı. Şimdi 115 ila 125 bandında. Ekmek hala 1 lira. Hatta 70 kuruşa da var. Matematiksel olarak bu işin içinden çıkmanın imkânı yok. Ne yapıyorlar? Denetim olmadığı için kalitesiz üretim yapılıyor haliyle. Ucuz ekmek satılsın da nasıl satılırsa satılsın mantığı var.”

“KÖTÜ ÖRNEK OLMAYA BAŞLADI”

Antalya'da ayda 1-2 tane kaçak fırın açıldığını ifade eden İnce, “Artık biz de takip edemez olduk. Nasıl oluyorsa bu fırınlara müsaade ediliyor. Bunlar yani kötü örnekler örnek olmaya başladı. İstanbul ve Ankara ile görüşüyoruz. İstanbul'da 800-900 kaçak fırın var. Tarım İl Müdürlüklerine ve belediyelere denetimleri birlikte yapalım önerisinde bulunuyoruz”

“VATANDAŞ NE YEDİĞİNİ BİLİYOR MU?”

Kaçak olarak tabir edilen ruhsatsız fırınlarda denetimin yapılamadığına dikkat çeken İnce sözlerini şöyle noktaladı, “Bu fırınlarda ucuz olan düşük kalite unlardan ekmek üretilmekte. Hatta bazı ekmek çeşitleri için gıda boyası, kakao gibi maddelerde kullanılmakta. Vatandaş aldatılmaktadır. Vatandaş ne yediğini biliyor mu? Bize gelip soranlara mahallenizde 20 yıllık, 25 yıllık ahbabınız, dostunuz olan fırınlardan alışveriş yapın diyoruz. Ekmek aldıkların yerin arka tarafını bir gezsinler. Vatandaş olarak buna hakları var. Arka taraflara devlet kurumları girmiyor”