Fırsatçı kaçak avcılara operasyon

Çift kabuklu yumuşakça da denilen fiyatı 4-5 kat daha fiyatla pazar bulan Kum midyelerini Avrupa'ya kaçak yollarla götürmeye çalışan kaçakçılar Sahil Güvenlik ekiplerinin engeline takıldı. Bir çok zincir markette olmasına karşın çok fazla tüketilmeyen, Avrupa mutfaklarında sıkça kullanılan midyelerin yasa dışı yollarla çıkarmaya çalışanlara yönelik dört ayrı operasyonda, 3 tonu aşkın kum midyesi ele geçirildi.

AVLANMASI VE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAK

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında durumlarından şüphelendikleri üç ayrı balıkçı teknesini durdurdu. Teknelerde, ülkemizde avlanması ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bin 500 kiloyu aşkın kum midyesi yakalandı. Her üç teknenin kaptanlarına 100'er bin lira idari para cezası kesilirken, teknedekiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

TEKNEYE YÜKLERKEN YAKALANDILAR

Akivades kaçakçılarının yaşanan göçmen kargaşasından yararlanmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, polislerin de yardımıyla Enez'in Kovalık sahilinde hem karadan hem denizden operasyon düzenledi. Kovacık sahilinde iki hafif ticari araçtan, özel bir tekneye Akivades yükleyenlere baskın yapıldı. Baskında bin 500 kilo kum midyesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınırken, kaçan bir şahsın ise arandığı öğrenildi. Operasyon sonrası ele geçirilen midyeler doğal ortamları olan denize bırakıldı.