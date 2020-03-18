Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı

Türkiye’de corona virüsü vak'alarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezefektan ürünlere yöneldi. Kocaeli’de bir esnaf bu durumu fırsat çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Türkiye’de corona virüsü vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezenfektan ürünlere yöneldi. Antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış meydana geldi. Kocaeli'de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıtmaya başladı.

“HERKESİN İHTİYACINI GİDERELİM İSTEDİK”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stoğumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum ben bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik” ifadelerini kullandı.(İHA)