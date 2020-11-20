Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Marmara Denizi'nde birkaç gündür etkili olan fırtına tezgahlardaki balıkların fiyatlarını artırdı.

Marmara Denizi’nde etkisini gösteren fırtına, balık fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Balıkesir’de balıkçılık ile uğraşan işletme sahibi Ramazan Afacan son zamanlardaki balık fiyatlarını değerlendirdi.

BALIK TEZGAHLARI DOLU

Ramazan Afacan palamut balığının mevsiminin sona erdiğini ve ağlarına çinekopun takıldığını belirterek şunları söyledi:

* Tezgahlarımızda hamsinin fiyatı 25, istavrit ve sarıkanat 25 lira ile 30 lira arası ve çinekop 50 lira ile 70 lira arasında satılıyor.

* Palamut bu sene eylül ayının başlarında boldu. Bu bolluk da 10-15 gün sürdü. Zaten palamut balığı göç balığı olduğu için fazla uzun sürmez mevsimi.

* Şu anda palamut göç balığı olduğu için bitti. Birkaç gündür çinekop gelmeye başladı. Çinekopun fiyatı da 50-60 lira arasında değişiyor.

* Birkaç gündür de fırtına etkili olduğu için şu anda fiyatlar bu yüzden biraz pahalı. Ancak tezgahlarımızda balıklarımız hâlâ bol. (İHA)