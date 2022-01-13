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Fırtına balık tezgahlarını süpürdü

Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına balık tezgahlarını etkiledi.

Yayınlanma: 15:44 - 13 Ocak 2022 Güncellenme:
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Fırtına balık tezgahlarını süpürdü

İki gündür etkili olan fırtına Balıkesir’deki Bandırma Balık Hali’ni olumsuz etkiliyor.

Fırtına sebebiyle balık az gelince fiyatlar yükseldi. Balık Hali boş kaldı, kepenk kapatanlar da oldu.

Balıkçı Barış Yıldız, “Hava iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık az gelince de fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi. İstavritin kilosu 25, kolyozun 30, yerli hamsinin 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 40 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur” dedi. (İHA)

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