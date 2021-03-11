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Fırtına uyarısı yapılan Antalya’da güneşli hava keyfi

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, 18 dereceye ulaşan sıcakta denize girerek keyifli vakit geçirdi.

Güncellenme: 14:46, 11/03/2021
Hayat HaberleriYaşam
Fırtına uyarısı yapılan Antalya’da güneşli hava keyfi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından saat 15.00’ten sonra Antalya Körfezi’nde hızı 88 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması için uyarı yapıldı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte güneşli güne başlayanlar, Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yaptı. Sahilde güneşlenip denize girenler dalgalı denizin keyfini çıkardı.

(FOTO: DHA)

Bazıları sahilde oturarak güneşin keyfini çıkarırken bazıları da oltalarıyla balık avladı.

(FOTO: DHA)

Antalya’da öğleden sonra yağış beklendiği, kuvvetli fırtınanın da yarın öğleden sonraya kadar etkili olacağı belirtildi. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:14:43,