Fırat Aslanbaş, “Fiyat artışları 2020’de de devam edecek”

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Fırat Aslanbaş, corona virüsünden dolayı bu sene lüks segment otomotiv piyasasındaki fiyat artışlarının belirli bir düzeyde artacağını belirtti.

Lüks otomotiv piyasasında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet yürüten iş insanı Fırat Aslanbaş, bu alanda 2020 planlarını ve sektörün son durumunu şu sözlerle değerlendirdi;

“CORONO VİRÜSÜ SEKTÖRÜ ETKİLEDİ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü otomobil piyasasını da kötü olarak etkilendi. Sıfır otomobil piyasası gibi ikinci el otomobil piyasasında da düşüşler oldu. Normal zamanda bayram öncesindeki ayda hareketlenen ikinci el piyasası da bu sene durgun seyretti. Sokağa çıkma yasakları, şehirler arası yolculuk kısıtlamaları, iş seyahatleri gibi çeşitli engeller otomobile olan talebi azalttı. Yasaklar kalktıkça sektörün de hareketleneceğini ön görüyoruz.

“LÜKS OTOMOBİL FİYATLARI DA ARTACAK”

Virüsten dolayı birçok otomobil üretim fabrikası aylardır kapalı kaldı. Tedarik zincirleri yara aldı. Mesela Çin'den ucuza alınan parçalar vardı fakat virüsün Çin'den kaynaklandığı görüşü Çin'e antipati duyulmasına neden oldu. Zaten yıllardır pazarın çoğunu elinde tutan Çin'e karşı bir tedirginlik vardı virüs de işin tuzu biberi oldu. Gerek fabrikaların kapalı olması ve süreçte uğranılan kaybın telafi edilmek istenmesi, gerekse Çin'e karşı mesafeli olunmak istenmesi gibi nedenlerden dolayı özellikle lüks otomobil piyasasında fiyat artışları kaçınılmaz olacaktır” ifadelerini kullandı.

