Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez hareketsiz yaşam tarzına karşı uyardı

Corona virüsü pandemisi sürecinde hareketsiz yaşama alışan kişilerin yaşadığı sağlık problemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez, “Pandemi döneminde birçok insan hareketsiz yaşam tarzına alıştı. Bu durum insan biyomekaniğini etkiliyor. Bu süreçte ev egzersizleri önem taşıyor” dedi.

Fizyoterapist Hüseyin Oğuzhan Söylemez corona virüsü pandemisi sürecinde hareketsiz yaşama alışan kişilerin yaşayabileceği sağlık sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Söylemez, hareketsiz yaşamın insan biyomekaniğini olumsuz etkilediğine işaret ederek bu süreçte ev egzersizlerinin önemine dikkat çekti. Söylemez ayrıca pandemi döneminde uzun süre evde kalan insanların yaşam, beslenme ve aktivite alışkanlıklarının değiştiğini de ekledi.

“HAREKETSİZ YAŞAM TARZINA ALIŞILDI”

Pandemi sürecinde insanların, yaşam tarzlarının ve günlük yaşamdaki aktivitelerinin değiştiğine değinen Söylemez, “Covid-19 pandemisi sebebiyle insanlar günlük yaşamdaki aktivitelerinden geri kaldı. Birçok insan sedanter yani hareketsiz yaşam tarzına alıştı. Bu süreçte televizyon, bilgisayar ve akıllı cep telefonlarına daha fazla vakit ayıran insanlarda duruş bozuklukları gibi bazı fiziksel sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi şikayetler arttı. Boyun düzleşmesi vakalarında da artış görülüyor. İnsanların uyku düzeni de değişiyor. Örneğin; çok alıştığı televizyon karşısında uykuya dalarak, rahat bir yatak yerine koltukta uyuyan insanlarda sırt ve bel sorunları baş gösteriyor. Bu sebeple pandemi sürecinde alışkanlıklarımızı fizyoloji ve anatomiye zarar vermeyecek şekilde kurgulamak gerekiyor” ifadelerini kaydetti.(İHA)

