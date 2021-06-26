Flamingo cenneti korunacak hassas alan ilan edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Milas ilçesi arasındaki Boğaziçi Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 10 bin flamingonun yavruladığı ve barındığı Tuzla Sulak Alanı ve Çevresi 26 Haziran 2021 tarihli 31523 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın imzaladığı 4167 sayılı kararla kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

TURİSTLER AKIN AKIN SULAK ALANA GELİYORLAR

İçerisinde tarihi su fabrikası ile 3 bin yıllık Antik Bargilya Kenti'nin tarihi kalıntılarının da bulunduğu sulak alan son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş ve bölgeye otobüslerle turlar düzenlenmeye başlanmıştı.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ UMAR: KARARIN ALINMASINDAN ÇOK UYGULANMASI ÖNEMLİ

Tuzla Sulak Alanı ile Bodrum'un üç mahallesindeki kıyı kesimlerinin kesin korunacak alan edilmesinin önemli ve sevindirici olduğunu belirten Yaban Hayatı Eylem Grubu Başkanı ve emekli büyükelçi Süham Umar SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi;

*Kararın alınmasından çok uygulanması önemli. Çünkü Tuzla sulak alanı aşırı yapılaşma ve kurutma tehlikesi ile karşı karşıya, kesin korunacak alan ilan edilmesi ile birlikte çok katı kurallar getiriliyor. Bu kurallar uygulanırsa sulak alan tam olarak korunabilir. Ama geçmişte de gördüğümüz gibi devletin aldığı bazı kararlar ve yasalar uygulayıcı tarafından tam uygulanmıyor. Burada Milas Kaymakamlığı ve Muğla Valiliği'ne büyük görevler düşüyor.

*Kesin korunacak alanlar kurallarına uyulursa cennet sulak alan korunabilir. Bu karar ile birlikte sulak alanda halen yayılarak devam eden kaçak yapılaşmaya son verilmesi, sınırlarının belirlenmesi ve uygulamaların anında devreye sokulması gerekir. Ayrıca sulak alanda flamingo ve pelikanların yanısıra seksene yakın kuş ve balık türü canlı yaşıyor.

BODRUM'DA ÜÇ SAHİL ŞERİDİ KESİN KORUNACAK ALAN EDİLDİ

Aynı tarih ve aynı gazetede yayınlanan diğer bir açıklamada ise Bodrum'un turistik Umurça, Kumbahçe ve Kızılağaç mahalleleri kıyı kesiminde bulunan doğal sit alanları kesin korunacak alan olarak ilan edildi.