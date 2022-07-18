Flamingo cennetinde büyüleyen manzara

Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'ndeki doğa kampında, fotoğrafçılar ile öğrenciler flamingoları izledi. Flamingoların gün batımında uçuşu sırasında bol bol fotoğraf çektiler.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Göl, bahar ve yaz aylarında 25 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor.



Aksaray Valiliği tarafından da Tuz Gölü’nde doğa kampı düzenlendi.

Kampa, Türkiye’nin çeşitli illerinden giden fotoğrafçılar ile bölgedeki lise öğrencileri katıldı.

Flamingoların fotoğraflarını çekmek için İstanbul’dan Tuz Gölü’ne giden Çocuk Endokrinoloji ve Diyabeti Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Bereket, “Tuz Gölü’ndeki flamingoları fotoğraflamaya geldik. Çok güzel bir gün batımı eşliğinde bu doğa harikasını gezdik. Burada büyük bir flamingo topluluğunun yaşıyor olması ülkemizin doğası açısından güzel ve umut verici. Bütün doğaseverleri Aksaray’a bu manzarayı görmeye davet ediyorum” dedi.

“FLAİNGO SAYISI AZALIYOR”

Aksaraylı diş hekimi Murat Aras ise ”Tuz Gölü’ne 3. gelişim. Her geldiğimde daha güzel şeyler hissediyorum. İlk geldiğimde sular daha fazlaydı ve daha fazla flamingo vardı. Her yıl flamingo sayısı azalıyor. Buna bir çözüm bulunması lazım ve inşallah flamingolar bizi terk etmez. Burada flamingoların suda görüntüsü çok güzel” diye konuştu.

Aksaray Lisesi son sınıf öğrencisi Ümit Can Yıldız da ”Buraya gelirken çok garip şeyler yaşadık. Tozun toprağın içinden geçerek safari gibi çok eğlenceli anlar yaşadık. Burada suların içerisindeyiz. Bir tarafımızda flamingolar ve arkamızda ise muhteşem bir gün batımını izleme imkanı bulduk” ifadesini kullandı. (DHA)

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