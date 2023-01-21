Flamingo cennetini kurtarma operasyonu başlattılar

Muğla’nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında kalan antik Bargilya kenti ile binlerce flamingonun barınma yeri olan Tuzla Sulak Alanı aşırı atık nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bodrumlu çevreciler sulak alanda 5 saat içerisinde iki traktör atık madde toplandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesi ile Bodrum ilçeleri arasında kalan Boğaziçi köyü sınırları içerisindeki antik Bargilya Kenti ve binlerce flamingo ile seksene yakın kuş ve balık türünün barınma alanı olan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı, evsel ve inşaat atıkları nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Bodrum'daki gönüllü çevreciler, otel çalışanları ve Milas ile Bodrum Belediyesi'nin temizlik hizmetleri sulak alanda temizlik operasyonu başlattı.

ONLARCA KİŞİ TEMİZLİK İÇİN SULAK ALANA KOŞTU

Bodrum'da üç yıl önce kurulan ‘Missgibi 1 Bodrum’ gönüllü grubu, ile Güvercinlik köyündeki 5 yıldızlı otel 20 çalışanı ve temizlik işçileri antik kent ve sulak alan etrafında temizlik yaptı. Yaklaşık 5 saat süren temizlikte 2 traktör evsel atık ve çöp toplandı.

Bodrum'da yaşayan İngiliz, İsviçre ve Avusturya vatandaşlarının da destek verdiği temizlik etkinliği sırasında toplanan atıklar arasında yer alan dev traktör tekerlekleri, buzdolabı, klozet, inşaat atıkları, meşrubat şişe ve kutuları, mutfak ve inşaat malzemeleri görenleri şoke etti.

“TEMİZLE TEMİZLE BİTMEZ AMA BİR YERDEN BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ”

Miss Gibi 1 Bodrum gönüllü grubunun kurucusu Tulin Mor Janes SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Binlerce yıllık antik kent ve sözde koruma altında olduğu ilan edilen sulak alanda durum tam bir felaket. Buraya gezmeye gelenler ne getirdilerse yiyip içip atmış. Yetmemiş traktör ve kamyonlarla molozlarını getirip sulak alan ve antik kente boşaltmışlar, burası adeta doğal güzellikler arasında bir çöplük olmuş. Bu nedenle önümüzdeki hafta yine sulak alan ve çevresinde temizlik çalışması yapacağız. Ancak temizlikten çok alanın korunması, denetimlerin sıklaştırılması. Cenneti resmen cehenneme çevirmişler, facianın boyutu büyümeden gerekli önlemler acil olarak alınmalı” dedi.