Flamingo Yolu turu 4 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzDoğa’nın 10 Mayıs 2022’de başlattığı “Flamingo Yolu” turu İzmirlilerden yoğun ilgi gördü. Hem deniz hem kara yoluyla Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini gözleme imkanı sunan turlarda 4 binin üzerinde misafir ağırlandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzDoğa'nın yürüttüğü “Flamingo Yolu” projesine İzmirlilerin ilgisi devam ediyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı Gediz Deltası'nı hem deniz hem de kara yolu ile gezebilen İzmirliler alandaki kuş türlerini inceleme imkanı buluyor. 10 Mayıs 2022’de başlayan Flamingo Yolu tekne turları ve 14 Mayıs 2022’de başlayan otobüs turlarına 4 binin üzerinde kişi katıldı. Gediz Deltası’nın güneyinde düzenlenen turlar sayesinde çok sayıda öğrenci ve 400’e yakın yabancı misafir de Gediz Deltası’nın eşsiz doğasına tanıklık etme fırsatı yakaladı.

2 MİLYON YAŞINDAKİ GEDİZ DELTASI SİZİ BEKLİYOR

Turlar, kış döneminde flamingoların kur danslarına başlamasıyla daha da renklendi. Turlara katılanlar Mart ayının sonlarına kadar flamingoların dansını izleme şansı bulacak. Ayrıca akça cılıbıt, kızılbacak, kılıçgaga, kaşıkçı, gümüş yağmurcun, poyrazkuşu, tepeli pelikan, yalıçapkını ve kara gagalı sumru gibi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan 2 milyon yaşındaki Gediz Deltası muhteşem güzellikleri ile İzmirlileri bekliyor olacak. Güney Gediz Deltası'na ilaveten Orta Gediz Deltası’na da yapılan tur sırasında tuz üretim bölgesi olan eski Çamaltı Tuzlası’nın tuz tavalarında yaşayan binlerce kuş çok yakından izlenebiliyor.

REHBERLER EŞLİK EDİYOR

Turların büyük ilgi görmesinin ardından İzDoğa ikinci bir tekne ve tur otobüsünü de bünyesine katmaya hazırlanıyor. Tekne turları pazartesi hariç haftanın her günü, günde beş kez Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan hareketle 6 kişilik bir tekneyle yapılıyor. Tekne turu bir buçuk saat sürüyor. Tur teknesi, kuşları rahatsız etmemek için küçük ve sessiz çalışan bir motorla yapılacak şekilde tasarlandı. Haftanın her günü 35 kişilik kontenjanla yapılan otobüs turu da Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan hareket ederek Güney Gediz Deltası'nın güney İzmir'e en yaklaştığı yer olan Manya Burnu'nda son buluyor. Flamingo Yolu Otobüs Turlarında flamingo ve diğer kuş türlerinin yanında, kara türleri ve memelilerin de görülebiliyor. Turlara İzDoğa tarafından sağlanan konusunda uzman rehberler de eşlik ediyor. Tura katılanlar kuş gözlem teleskopları/dürbünleri ile kuş türlerini yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Biletler Mavişehir Balıkçı Barınağı, Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve İzmir Kuş Cenneti Ziyaretçi Merkezi'nde bulunan gişelerden ve www.izdogaturizm.com/turlar web adresinden alınabiliyor. Turlarla ilgili ayrıntılı bilgiye ise (531) 932 09 93 numaralı telefondan ulaşılabilir.