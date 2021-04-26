Flamingo yolu

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Göl, bahar ve yaz aylarında yaklaşık 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Tuz Gölü’ne göç eden flamingolardan bazıları, bu yolculuk sırasında Mamasın Barajı ve Hırkatol köyü sazlığında mola verdi. Bu anlar, doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Flamingoların fotoğrafları çekmek için bölgeye gelen Fahri Tunç, “Tuz Gölü’nün misafirlerinin Aksarayın sulak alanlarına gelmeleri biz fotoğraf tutkunlarını heyecanlandırdı. Sazlıklarda flamingoları ürkütmeden çok güzel fotoğraf kareleri çektik” dedi.

Flamingolar ise bir süre mola verdikten sonra kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitti.

‘TUZ GÖLÜ, EN ÖNEMLİ KULUÇKA ALANI’

Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, “Tuz Gölü dünyada flamingoların en önemli kuluçka ve beslenme alanı” dedi.

Darılmaz, “Su seviyesinin 1 metreyi geçmemesi, tuzlu ve acı su olması nedeniyle içindeki besinler itibarıyla flamingolar için bulunmaz bir yer. Biz buna habitat diyoruz. Bu alanlarda dünyada sayılı olarak var. Türkiyede ise doğal olan tek alan Tuz Gölü’dür” diye konuştu.

Prof. Dr. Darılmaz şöyle konuştu: “Şu an için değil geçmiştin bu yana böyle. Biz yeni araştırmalarımızla bunları belirtmeye çalışıyoruz. Bunları belirtmenin yanında bu flamingoları korumak da çok önemli. Yaşam alanı için Tuz Gölü’nü seçmelerinin en büyük nedenlerinden birinin de insandan ve yabani hayvanlardan uzak olması, flamingoların tuz gölüne gelmesine sebeplerden biridir. Bunun yanında insan faktörünün azalması flamingo sayılarını artırıyor. Geçen yıl beklentilerimizin üzerinde flamingo sayısına ulaştık. Bu yıl da bunun üzerinde beslenmek ve üremek için Tuz Gölü havzasına gelmeye başladılar.”

GELİNGÜLLÜ BARAJI ŞENLENDİ

Öte yandan Yozgat’ta Gelingüllü Barajı’nda son yılların en yoğun flamingo akını yaşanırken, yaşamsal faaliyetlerini burada sürdüren yüzlerce flamingonun baraj üzerindeki eşsiz görüntüsü drone ile havadan görüntülendi. Yüzlerce flamingonun oluşturduğu eşsiz görüntüyü fotoğraflamaya gelen fotoğraf sanatçısı Erdoğan Budak, son 3-4 yıldır flamingoların barınma ve yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için Yozgat'a geldiğini söyledi. Budak, “Flamingoların geldiğini duyduktan sonra onların fotoğrafını çekmeye geldim. Ayrıca videolarını da çektim, gerçekten şahane görüntüler ortaya çıktı. Flamingolar göç kuşlarıdır, belli bir süre burada konaklayıp sonra da başka bir diyara göç ediyorlar” dedi.

(DHA/İHA)



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