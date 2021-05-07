Flamingolar bu yıl bir ay erken geldi

Hazar ve Urumiye gölleri kıyılarından havalar ısınınca Van Gölü havzasındaki sulak alanlara yönelen flamingolar her yıl haziran başında geliyordu. Ancak flamingoların ilk kafilesi bu yıl mayıs ayının ilk haftasında Erçek Gölü’ne geldi.

Türkiye’deki 453 kuş türünden yarısına yakınının konaklama ve üreme alanı İpekyolu ilçesindeki göl, flamingoların gelişiyle renklendi.

Kasım ayına kadar havzada konaklayacak flamingolar, havalar soğuyunca Afrika’ya göç edecek, ardından da yine Hazar ve Urumiye bölgesine dönecek.

Erçek Gölü yakınındaki Karagündüz Mahallesi’nde yaşayan Ömer Yardım, “Her yıl gazeteci, fotoğrafçı ve üniversiteden öğrenciler gelip flamingoların görsel şölenini izliyor. Burası kuş cenneti olarak geçiyor” dedi. (DHA)



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