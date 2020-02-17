Flamingolar göz kamaştırdı

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçeleri arasındaki Tuzla sulak alanına son günlerde binlerce flamingo geldi. Türkiye’nin iç kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi sınırlarında kalan Tuzla sulak alanı ve Tabiat Parkı’na flamingo akını oldu. Tuzla’daki flamingo sayısının 10 bini aştığı düşünülürken, hafta sonunda Bodrumlular bu harika manzaranın tadını çıkardı.

EN DEĞERLİ KONUKLARIMIZ

Flamingoları görmek için doğa fotoğrafçıları ve bölge halkı ile bazı turistlerin sulak alana tur düzenlediklerini belirten Milas Kaymakamı Eren Arslan “Tarihi ve doğa güzellikleri ile ünlü ilçemize soğuk havalar nedeniyle yurdumuzun iç bölgelerinden akın akın gelen flamingolar çok farklı bir güzelliği ortaya koydu. Flamingoların güzelliği içimizi ısıttı. Bu güzelliği her yerde görmeniz mümkün değil. Flamingoları korumak ve aralarında varsa hasta ve yaralılar tedavi etmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar bizim en değerli konuklarımız” dedi.

