Flamingolar Tuz Gölü’ndeki evlerine gitmeye başladı

Flamingolar için Türkiye'deki en büyük doğal üreme, beslenme ve kuluçka alanı olarak bilinen Tuz Gölü, göçmen misafirlerini ağırlamaya başladı.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Göl, bahar ve yaz aylarında 30 bin flamingoya ev sahipliği yapıyor. Göle göç eden flamingolardan bazıları gitmeye başladı.

“GEÇEN YIL FLAMİNGOLARIN ÖLMESİ BİZİ ÜZDÜ”

Bölgede yaşayan çiftçi Muammer Tosun, geçen yıl kuraklık nedeniyle yavru flamingoların öldüğünü söyledi.

Tosun ”Geçen yıl kuraklık nedeniyle Tuz Gölü’nde suyumuz kalmamıştı. Suyun tükenmesinden dolayı flamingoların ölmesi bizi çok üzdü. Bu yıl suyun bol olması ve flamingoların sürüler halinde gelmesi bizi duygulandırdı” dedi. (DHA)

