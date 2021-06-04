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Flamingolardan görsel şölen

Kayseri şehir merkezine 5 km uzaklıktaki sulak alanda uçan flamingoların oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülendi.

Güncellenme: 15:14, 04/06/2021
Hayat HaberleriYaşam

Yoğun insan nüfusuyla endüstri bölgesi ve şehir hayatıyla iç içe olmasına rağmen, Kayseri’deki Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı’nı tercih eden flamingoların görüntüleri izleyenleri büyüledi.

Baharın gelmesiyle birlikte alana adeta akın eden flamingolar, şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen meraklı gözlere aldırış etmeden alanı dinlenme ve beslenme yeri olarak kullanıyor.

Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı sadece flamingolar için değil, diğer birçok kuş çeşidiyle beraber yılkı atları için bir yuva. Kuş gözlemcileri, fotoğraf sanatçıları ve hatta fotoğraf çekinmek isteyen yeni evli çiftler içinde cazibe merkezi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:14:50,