Flamingoların Van Gölü’ndeki büyüleyen dansı

Van Gölü Havzası, flamingolar için İran ile Afrika ülkeleri arasındaki göç güzergahında bulunan önemli konak yerlerinin başında geliyor.

İran’ın Urumiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, Kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor.

Drone ile çekilen görüntülerde, Van Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, Van Gölü Havzası'nın kuşlar açısından son derece önemli bir alan olduğunu söyledi. Van Gölü Havzası'nda çok sayıda kuş türünün yaşadığını ve bunlardan birinin de flamingolar olduğunu ifade eden Adızel, “Flamingolar göçmen türlerdir. Dolayısıyla ilkbaharda özellikle ülkemizin iç bölgelerinden veya Kuzey Afrika'dan bu bölgelere doğru gelirler.” açıklamasını yaptı.

Flamingoların burada uygun üreme alanları olmadığı için İran'ın Urumiye Gölü'ne veya Hazar Havzası'ndaki çamur deryalarında üremeye gittiklerini belirten Adızel, “Temmuz ayı sonu gibi tekrar Van Gölü Havzası'na geri gelirler. Burada bir müddet beslenip bekledikten sonra soğukların çökmesiyle birlikte kasım ayı sonu gibi tekrar geldikleri kışlaklarına geri giderler” dedi. İHA