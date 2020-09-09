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Flamingoların Van Gölü’ndeki büyüleyen dansı
Flamingoların Van Gölü’ndeki büyüleyen dansı
Her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelen ve yaklaşık 4 ay boyunca Van Gölü'nde konaklayan binlerce flamingo (allı turna) görsel şölen sunuyor.
Yaşam 9 Eylül 2020 - 10:06

Van Gölü Havzası, flamingolar için İran ile Afrika ülkeleri arasındaki göç güzergahında bulunan önemli konak yerlerinin başında geliyor.

Foto: İHA

İran’ın Urumiye Gölü’nden göç ederek Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, Kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor.

Foto: İHA

Drone ile çekilen görüntülerde, Van Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor.

Foto: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, Van Gölü Havzası'nın kuşlar açısından son derece önemli bir alan olduğunu söyledi. Van Gölü Havzası'nda çok sayıda kuş türünün yaşadığını ve bunlardan birinin de flamingolar olduğunu ifade eden Adızel, “Flamingolar göçmen türlerdir. Dolayısıyla ilkbaharda özellikle ülkemizin iç bölgelerinden veya Kuzey Afrika'dan bu bölgelere doğru gelirler.” açıklamasını yaptı.

Foto: İHA

Flamingoların burada uygun üreme alanları olmadığı için İran'ın Urumiye Gölü'ne veya Hazar Havzası'ndaki çamur deryalarında üremeye gittiklerini belirten Adızel, “Temmuz ayı sonu gibi tekrar Van Gölü Havzası'na geri gelirler. Burada bir müddet beslenip bekledikten sonra soğukların çökmesiyle birlikte kasım ayı sonu gibi tekrar geldikleri kışlaklarına geri giderler” dedi.  İHA

Foto: İHA