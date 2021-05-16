Flamingoma dokunma!

Gediz Deltası'nda üreyen flamingoların yavruları, önümüzdeki yaz aylarının sonunda uçmaya başlayacak. Geçmiş yıllardaki çalışmalara göre Gediz Deltası'nda yıllık ortalama 18-20 bin çift flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları, flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvaların sayılması sonucunda belli olacak.

Gediz Deltası'nda bu yıl kuş nüfusunun belirlenmesi çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) ve DKMP İzmir Şube Müdürlüğü'nün gözetimiyle gerçekleştiriliyor. Çalışmada, Gediz Deltası'nın yıl boyu izlenmesi ve hem üreme hem de üreme dönemi dışında tüm kuş varlığının belirlenmesi hedefleniyor.

Gediz Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hazırlanıyor. Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç bu konuda şunları söyledi: “Dünyadaki her 10 flamingodan birine İzmir'in yaşam vermesi büyük bir ayrıcalık. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Gediz Deltası her zamankinden daha önemli. Bu nedenle yürüttüğümüz bu çalışmayla delta daha fazla tanınmalı, sevilmeli ve yaşatılmalı”.