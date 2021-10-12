Flying Fox isimli mega yat Bodrum’da

Dünyanın en zengin iş insanı olarak bilinen Jeff Bezos'a ait ultra lüks yat Flying Fox Bodrum'a geldi.

Yaşar ANTER

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Standart boyut

Bodrum’da dün akşam Yunanistan’dan gelen ve dünyanın en zengin iş insanı Jef Bezos’un olduğu belirtilen 136 metre uzunluğundaki 500 milyon dolarlık ultra lüks yat bugün Türkbükü Mahallesi açıklarına demirledi.

Sahilden 1 mil açığa demirleyen ve üzerinde helikopterin de bulunduğu yatın arkasına kurulan su sporları ve oyun merkezinde yatta bulunanlar bol bol eğlendi ve güneşlendi.

Ünlü iş insanı ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un yatta olup olmadığı belirtilmedi.

YATI GÖRENLER HAYRAN KALDI

Gölköy ve Türkbükü’nde tatil yapanlar yatı yakından görebilmek için teknelerle yakınına kadar gitti. Yatın etrafında geniş güvenlik önlemi alınmasına rağmen korumaların kimseye müdahale etmemesi dikkat çekti.

Yatın 4 gün Bodrum’da kaldıktan sonra Rodos Adası’na geçeceği belirtildi.

YATIN ÖZELLİKLERİ

Alman gemi inşaat şirketi Lürssen’in 2019 yılında ürettiği çelik zırhlı gövdeye sahip mega yat 136 metre uzunluğunda. Genişliği 22,5 metre olan süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu da var.

Toplamda 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebata sahip olan yatta 11’i VIP konuklar için olmak üzere 36 kabin bulunuyor. Yatta 38 personel görev yapıyor.

Yatta su sporları ve dalış merkezinin haricinde iki adet helikopter pisti bulunuyor.