Genellikle yumurtlamanın bir sonucu olarak üreme çağındaki genç kadınlarda en sık görülen yumurtalık kisti türü olan folikül kisti hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Folikül kisti ne demek? Folikül kisti tehlikeli mi? İşte bilinmesi gerekenler…

Normal adet döngüsünün bir sonucu olarak gelişen folikül kistleri, yumurtalık folikülünün kistik genişlemesinden kaynaklanır. Genellikle tek taraflıdırlar, üreme yıllarında en sık görülürler ve pelvik ağrıya neden olabilirler. Peki, folikül kisti ne demek? Folikül kisti tehlikeli mi? İşte bilinmesi gerekenler ile ilgili haberimiz…

FOLİKÜL KİSTİ NE DEMEK?

Foliküler kistler, bir kadının yumurtalıklarında gelişen küçük sıvı dolu keselerdir. Foliküler kist, bezelye kadar küçük olmaktan, portakaldan daha büyük olmak üzere değişebilir. Folikül keselerinin çatlayarak yumurtanın dışarı atılmasıyla yumurtlama olayı gerçekleşmiş olur. Bazen folikül büyüdüğü halde çatlamamaz, bu durum folikül kistine sebep olur.

Normal adet döngüsüne sahip hemen hemen tüm kadınlarda foliküler kistler bulunur. En sık bir kadının çocuk doğurma yıllarında görülür.

Foliküler kist, yumurtlama sırasında aşırı folikül uyarıcı hormon (FSH) üretimi nedeniyle yumurtlamanın başarısız olmasından kaynaklanabilir.

Bazı zamanlarda bu kistlerde patlama görülebilir bu da şiddetli ağrılara sebep olmaktadır. Yumurtlamanın olması gereken tarihlerden bir iki gün sonra ultrasonla muayenede bu kistler tespit edilebilir.

FOLİKÜL KİST TEHLİKELİ Mİ?

Foliküler kistlerin çoğu ağrısız ve zararsızdır. Kanserli değiller. Genellikle birkaç adet döngüsü içinde kendi kendilerine geçerler. Foliküler kistiniz olduğunu bile fark etmeyebilirsiniz. Bazı durumlarda doktorlar tedavi amaçlı doğum kontrol ilaçları yazabilmektedir.