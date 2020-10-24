Fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Manisa’nın Osmancalı Mahallesi’nde Yuntdağ Volkanizması’nın patlamasıyla oluşan ve 21-26 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosil ağaç ormanı, risk altında.

Lav akıntısı içinde kalan ağaçların taşlaşarak oluşturduğu fosil ağaç ormanında, yüzeyde gözüken taşlaşmış ağaç gövdelerinin, insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle deforme olduğu saptandı.

Gün geçtikte zarar gören fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesi altında bulunuyor.

“ÇOK ÖZEL BİR OLUŞUM”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, alanda yapılacak olan çalışmaların hızlanması gerektiğini aksi takdirde fosil ormanın kaybolma tehlikesi ile yüz yüze kalacağına dikkat çekti.

Dr. Sezgin, “Burası çok özel bir oluşum. Dünyada nadir görülen oluşumlardan biri. Anadolu çok fazla örneği yok. Yakın örnekleri Yunanistan'ın Midilli Adası'nda var. Burası turizme kazandırılması gereken, önemli bir potansiyele sahip. Bu açıdan buradaki çalışmalar yavaş da olsa başladı” dedi.

Alanın oluşumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sezgin, şunları söyledi:

* Burada volkanların aktif olduğu dönemde, volkan patladığı sırada önüne kattığı büyük ağaç kütüklerini göl yataklarına sürükleyip götürüyor. Bu noktada volkanizma ağaçların üzerini su da örtüyor. Bu sırada suyun içinde bulunan silis ağaçların hücrelerine yerleşiyor ve ağaçlar taşlaşıyor. Ağaç gibi gözüküyor ama halbuki taşa dönüşmüş durumda. Bu alandaki beyazlıkta antik göl yataklarının izleri. Yani burası yaklaşık 21 milyon önce antik bir göl ve volkanlar burada aktif olarak hareket etmekteydi. (DHA)

