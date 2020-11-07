Fotoğraf çekinmek için hayatlarını tehlikeye atıyorlar

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen yerli ve yabancı turistler, 'Yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelasına aldırış etmeden çitleri aşıyor. Daha iyi fotoğraf almak için çabalayan turistler, uçurumun kenarına yaklaşarak hayatlarını tehlikeye atıyor.

Muratpaşa ilçesi sınırlarındaki Düden Park’a gelen turistler, Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor.

Şelale manzarasında fotoğraf çekmek için 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayan yerli ve yabancı turistler, ‘Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır’ uyarı tabelalarına aldırmıyor.

40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gelip fotoğraf çeken turistler, hayatlarını hiçe sayıyor.

Yıl içerisinde binlerce turisti ağırlayan bu bölgede sadece Türkçe uyarı tabelalarının olması ise dikkat çekiyor. (DHA)