Fotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştu
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Nilüfer Fotoğraf Şenlikleri’ne katılan sanatseverler, 3 gün süren fotoğraf eğitiminin ardından yapılan doğa yürüyüşleri ve söyleşilerle keyifli anlar yaşadı. Misi Meydanı’nda toplanan grup, Mysia Yolları’nı kullanarak Dağyenice Göleti çevresinde doğayı fotoğrafladı. Günün ikinci etkinliğinde bir film foto atölyesi gerçekleştirildi. Eğitmenler tarafından katılımcılara fotoğraf makineleri ve aynasız makineler hakkında genel bilgi verildikten sonra uygulama çalışması yapıldı. Atölyeye katılanlar misi sokaklarını gezerek tarihi mekanları fotoğrafladı.
(DHA)