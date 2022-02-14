Fotokapana poz verenler: Ayı, kurt, dağ keçisi…

Erzincan'da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonun tespiti amacıyla kurulan fotokapanlarla ayı, tilki, kurt, yaban domuzu, dağ keçisi ve nesli tükenmekte olan ur kekliği görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erzincan’da yaban hayvanların görüntülenmesi için çeşitli avlak bölgelerine kurulan fotokapanlar ile son zamanlarda görüntülenen hayvan sayısının arttığının tespit edildiği kaydedildi.



Fotokapanlar sayesinde Erzincan’da varlığı şüpheli durumda olan ur kekliğine rastlandı. 2 bin 500 rakım üzerinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ur kekliğinin fotokapan sayesinde Erzincan’daki varlığı kanıtlandı.

Fotokapan görüntülerinde, ur kekliğinin yanı sıra yaban keçisi, boz ayı, yaban domuzu, yabani tavşan, kınalı keklik, tilki, kurt gibi yaban hayvanlarına da rastlandı.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projesi kapsamında belirli noktalara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. (İHA)



İlginizi Çekebilir Kızıl geyikler fotokapanla böyle görüntülendi