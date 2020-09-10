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Fotokapanlar Alageyik ve Kızıl geyikleri görüntüledi
Fotokapanlar Alageyik ve Kızıl geyikleri görüntüledi
Yaban hayatı gözlemlenmek için ülke genelinde birçok ormana yerleştirilen fotokapanlar, sadece Antalya’da görülen Alageyik ile Türkiye’de koruma altına alınan Kızıl geyik görüntüledi.
Yaşam 10 Eylül 2020 - 17:02

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yaban hayatı gözlemlemek için ormanlara hareket edildiği anda kayıt edilen fotokapanlar yerleştirdi.

Daha önce bir çok canlının görüntülerini kayıt altına alan fotokapanlar bu sefer Dünya'da sadece Antalya'da görülen Alageyik görüntüledi. Görüntülerde foto kapanın tam karşısına geçen Alageyik'in nefes alış verişi görüntülendi.

FOTO: İHA

Bir başka görüntüde ise Türkiye’de aşırı avlanma sonucunda sayıları düşen kızıl geyik görüntülere takıldı. Türkiye'de koruma altına alınan kızıl geyik görüntüleri ise ormanda yaban hayat için hazırlanan sulama kanalından su içmesi ve otlanması görüldü. Ayrıca foto kapanlara kurt, ayı, karaca ve yaban domuzları da görüntülerde yerini aldı. (İHA)

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