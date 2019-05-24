FOX TV’deki The Taste yarışmacısı Asaf Saner hayatını kaybetti

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner'in öldüğü belirlendi.

EŞİNİN CENAZESİNİN ARAÇTAN ÇIKARILMASINI BEKLEDİ

Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, “Eşim çıkmadan gitmem buradan” diyerek, olay yerinde bekledi. Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TV'DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde FOX’ta yayınlanmaya başlayan The Taste yarışmasına katılmıştı. 52 yaşındaki Asaf Saner, hayatına değişik bir renk katmak için geldiğini söylüyordu. At antrenörlüğü yapan yarışmacı yaşı itibariyle tecrübesinin yüksek olduğunu belirtmişti.