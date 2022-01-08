FOX TV’den Maske Kimsin Sen kararı

RTÜK'ün inceleme başlatacağını duyurduğu 'Maske Kimsin Sen?'in yeni fragmanında programın yayınlandığı ülkelerin isimleri de yer alacak. 8-9 Ocak akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

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FOX TV yönetimi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlattığı ‘Maske Kimsin Sen?’ programı ile ilgili yeni bir karar aldı.

Programın dünyanın birçok ülkesinde izlendiğine vurgu yapan kanal, yeni fragmanda programın yayınlandığı ülkelerin isimlerine de yer verecek.

YARIŞMANIN YAYINLANDIĞI ÜLKELER

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.

FOX TV yönetimi ayrıca, normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanması planlanan yarışma için yayın akışında değişikliğe giderek yarışmayı iki akşam yayınlama kararı aldı. ‘Maske Kimsin Sen?’, 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışması, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yarışmadaki kostümlerin pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı ve çocukları olumsuz etkilediği iddia edildi.

Son olarak RTÜK, program hakkında inceleme başlatacağını duyurmuştu.

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