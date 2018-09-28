FOX’un yeni sezon tanıtımı paylaşıldı

FOX’un en sevilen dizilerini, merakla beklenen yapımlarını ve oyuncularını, haber yüzlerini buluşturan 2018-2019 yeni yayın dönemi tanıtım filmi geçtiğimiz gün izleyiciyle buluştu.

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Çekimleri dört günde tamamlanan filmin yönetmenliğini Gönenç Uyanık, görüntü yönetmenliğini Murat Akay, prodüksiyonunu Depo Film, styling'ini Başak Dizer Tatlıtuğ ve Deniz Marşan, saç-makyajını Neriman Eroz üstlendi. Yaklaşık 100 kişilik ekibin görev aldığı filmin afiş fotoğraflarını ise Mehmet Turgut çekti.

42 ekran yüzünün buluştuğu çekimlerde, Hey Douglas! tarafından FOX için özel olarak hazırlanan parça eşliğinde ünlü isimlerin coşkulu ve heyecanlı anları ekrana yansıdı.

SONGÜL ÖDEN, BİRKAN SOKULLU, OLGUN TOKER, ELÇİN AFACAN

Beykoz Kundura'da gerçekleştirilen çekimlerin ilk günkü misafirleri, ilk kez Türkiye'de uyarlanacak olan, Amerikan Drama Serisi “This Is Us”ın başrol oyuncuları Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Olgun Toker ve Elçin Afacan oldu.

HAYAT GİBİ

Günün ilerleyen saatlerinde çekimler “Milyonluk Resim”in sevilen sunucusu, usta oyuncu Selçuk Yöntem ve yine sezonun iddialı işlerinden olan yeni dizi “Bir Deli Rüzgar”ın başrol oyuncuları Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada ve Hatice Aslan ile devam etti.

SELÇUK YÖNTEM

ALMILA ADA

HATİCE ASLAN

PINAR DENİZ

Oyuncuların objektifler karşısındaki yüksek enerjileri ve uyumları tüm ekibin takdirini topladı.

İkinci günün ilk misafirleri, FOX'un beğeniyle takip edilen “Bizim Hikaye” dizisinin oyuncuları Reha Özcan, Hazal Kaya ile Burak Deniz oldu.

REHA ÖZCAN, HAZAL KAYA, BURAK DENİZ

Onları ekranların sevilen ismi Zuhal Topal, güzel manken Çağla Şıkel, “Benden Söylemesi” programının sunucusu Merve Yıldırım, ünlü şef Memet Özer ve FOX'ta sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Refika Birgül takip etti.

ZUHAL TOPAL

ÇAĞLA ŞIKEL

Üçüncü günün hazırlıkları da sabahın erken saatlerinde başladı. “4N1K ilk Aşk” dizisinin oyuncuları Burak Yörük, Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş ve Eslem Akar şakalaşmalarıyla yapım ekibine her zamanki gibi keyifli anlar yaşattı.

4N1K İLK AŞK

Daha sonra da “Yaparsın Aşkım” programının sunucusu İlker Ayrık, reyting rekorları kıran “Kadın” dizisinden Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar kamera karşısına geçti.

İLKER AYRIK

KADIN

Çekimler, “FOX Haber” ekibinin hoş sohbetleriyle devam etti, “Yasak Elma” dizisinin oyuncuları Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna ile Eskişehir'deki setlerine bir gün ara vererek çekimlere katılan “Savaşçı” oyuncuları Murat Serezli, Berk Oktay ve Sarp Levendoğlu ile sona erdi.

ŞEVVAL SAM

EDA ECE

SAVAŞÇI