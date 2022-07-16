Frankfurt’ta Diyanet Camii’ne Euro’lu turnike

Almanya’nın Frankfurt kentinde Türk esnafın yoğun olduğu sokaktaki Diyanet Merkez Camii, tuvaletlerin girişine çelik turnike koydu. Abdest ve namaz öncesi ve sonrası tuvalete gitmek isteyen cemaat 50 cent atacak.

Ali GÜLEN

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Diyanet’in Frankfurt'taki Merkez Camii tuvaletini kullanmak isteyen herkes artık 50 cent atıp içeri girecek.

Türklerin yoğun olduğu ve Frankfurt Tren Garı'nın karşısındaki caddede bulunan Merkez Camii'nin önce her yeri esnafa kiraya verildi. Kahveyi cami derneği işletirken, abdest alınan yerlerin yanına bağış kutusu yerleştirildi.

Şimdi de tuvaletlerin girişine çelik döner turnike kondu. Bağlantıları yeni yapılan çelik turnikeden geçmek için 50 cent (Yaklaşık 9 TL) atmak gerekecek.

YAŞLI CEMAAT ENDİŞE EDİYOR

Sadece çoğu yaşlı olan cemaat değil ara sıra çevredeki esnafın ve Türk müşterilerin kullandığı tuvalet böylece “otomatik gelir kapısı“ haline getirildi. Camiyi kullanan Araplar uygulamaya tepki gösterdi ve “Böyle şey mi olur?“ dedi. Yaşlı Türk cemaat ise “Her girişimiz de para mı atacağız?“ diyerek tepkisini ortaya koydu.

Henüz faaliyete geçmeyen turnikenin montaj işlemleri bitmek üzere.