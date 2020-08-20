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Fransa Kralı 16. Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon İngiliz pounduna satıldı
Fransa Kralı 16. Louis’nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon İngiliz pounduna satıldı
Fransa Kralı 16. Louis'nin kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon İngiliz pounduna satıldı
Yaşam 20 Ağustos 2020 - 16:17

Ünlü Fransa kralı 16. Louis’nin kardeşi Charles’a ait 4 kırık ve eski sandalye, açık artırmada 1 milyon İngiliz pounduna satıldı. Sandalyelerin Fransız İhtilali’nde ele geçirildiği belirtildi.

DHA

Antika sandalyeler, 1778 yılında Fransa Kralı 16. Louis’in küçük kardeşi 10. Charles için yapılmıştı. 16. Louis, 1775-1792 yılları arasında Fransa’ya krallık yaptı ve ünlü kraliçe Marie Antoinette’nin kocasıydı. Fransa’da ihtilal patlak verdikten 4 yıl sonra 16. Louis, 21 Ocak 1793 tarihinde giyotinle idam edildi.

DHA

Servet değerindeki bu dört sandalye ise ihtilal sırasında sarayları istila eden halk tarafından ele geçirildi. Defne dalları oymaları bulunan sandalyeler, mobilya ustası Georges Jacobs ve heykeltıraş Jean-Baptiste Rode tarafından 1778’te yapıldı. DHA

DHA

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