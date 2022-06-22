Fransa’da güzellik yarışmalarına büyük değişiklik

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmalarına büyük bir yenilik getirildi.

Sozcu.com.tr

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Güzellik yarışmalarını 21’inci yüzyıla adapte etmeye çalışan yetkililer, yeni düzenleme ve değişikliklere gitti…

Frnasa’nın en güzel kadınının her yıl seçildiği Miss France Güzellik Yarışması’nın organizatörleri, evli ve bir çocuk annesi 27 yaşındaki Victoire Rousselot’nun yarışmasına onay verdi. Daha önce güzellik yarışmasına katılmak isteyenlerin 24 yaşından küçük, evlenmemiş ve çocuk sahibi olmamaları isteniyordu.

Bu yıl Aralık ayında yayınlanacak ve her yıl milyonlarca insanın televizyondan izlediği etkinlikte adayların uyması gereken kıstas sayısı azaldı. Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların belli bir boyda olması isteniyor. Yarışmada yer alabilmek için en az 1.70 metre uzunluğunda olmak, başvuru sırasında beyan edilen kiloda olmak, saç şeklini ve rengini değiştirmemek ve görünür noktalarda herhangi bir dövme ya da piercing olmaması gerekiyor.

Miss France’ın organizatörü olan ve aynı zamanda ülkenin en büyük yapım şirketlerinden birinin başkanı olan Alexia Laroche-Joubert, “Değişiklik yapmanın zamanı gelmişti. Ben de kariyerim boyunca hem bir anne oldum hem de yönetici” dedi. Fransa’da geçen yıl transbireylerin de yarışmaya katılmasına izin verilmişti.

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