Fransa’da yüzlerce uçurtma havalandı
Fransa, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atlas Okyanusu kıyısında geniş kapsamlı bir uçurtma festivaline ev sahipliği yapıyor.
Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Berck sahilleri, 35. Uluslararası Uçurtma Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
400'den fazla uçurtmanın yer aldığı festivali 600 bin kişi izleyeceği tahmin ediliyor. Festival, 10 gün sürecek.
Farklı boyutlarda ve şekillerde çok sayıda uçurtma rüzgarın da etkisiyle metrelerce yükseğe çıkarken dikkat çekici görüntülere sebep oldu.