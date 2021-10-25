Friends dizisi hayranlarına kötü haber: Gunther’ı canlandıran James Michael Tyler hayatını kaybetti
Friends dizisinde Gunther karakterini canlandıran James Michael Tyler, 59 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi bulunan Friends dizisi hayranlarını üzen bir haber geldi.
1994-2004 yılları arasında yayınlanan fenomen dizide Gunther karakterini canlandıran James Michael Tyler kansere karşı verdiği mücadelede yenik düştü.
2018 yılında prostat kanseri teşhisi koyulan Tyler, Los Angeles’taki evinde dün hayatını kaybetti.