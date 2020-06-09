Friends dizisinden Matthew Perry’nin son hali görenleri şaşırttı

Bir dönem damgasını vuran Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren Matthew Perry, geçen gün bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Hızlıca alışveriş yaptıktan sonra aracına doğru yürürken çekilen fotoğraflarda neredeyse tanınmaz halde olan Perry, salmış haliyle kötü görünüyordu.

Eczaneden çıkarken sağ baş parmağının sarı olduğu görülen Matthew, iki yıldır birlikte olduğu Molly Hurwitz’den ayrıldıktan sonra tek yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun bu halinde, ayrılığın da etkisi olduğu düşünülüyor…

