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Friends dizisinden Matthew Perry’nin son hali görenleri şaşırttı
Friends dizisinden Matthew Perry’nin son hali görenleri şaşırttı
Friends dizisiyle hayatımıza giren ünlü oyuncu Matthew Perry'nin eczaneden çıkarken çekilen görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. Perry, neredeyse tanınmayacak haldeydi...
Yaşam 9 Haziran 2020 - 10:30

Bir dönem damgasını vuran Friends dizisinde Chandler Bing karakterine hayat veren Matthew Perry, geçen gün bir eczaneden çıkarken görüntülendi. Hızlıca alışveriş yaptıktan sonra aracına doğru yürürken çekilen fotoğraflarda neredeyse tanınmaz halde olan Perry, salmış haliyle kötü görünüyordu.
Eczaneden çıkarken sağ baş parmağının sarı olduğu görülen Matthew, iki yıldır birlikte olduğu Molly Hurwitz’den ayrıldıktan sonra tek yaşamaya başladı. Ünlü oyuncunun bu halinde, ayrılığın da etkisi olduğu düşünülüyor…

Matthew Perry, Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandırıyordu…