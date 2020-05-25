Friends dizisinin yemek kitabı çıkıyor
Bir döneme damga vuran ve son bölümünün yayımlanmasının üzerinden 16 sene geçen Friends dizisinin özel bölümünü beklerken, yemek kitabının çıkacağını öğrendik. Sevilen sitcom dizisinin yemek kitabı, Şef Amanda Yee tarafından yazıldı. Kitapta, diziden alınan 70'ten fazla tarif yer aldı. Monica Geller'in Friendsgiving için hazırladığı ziyafet, Phoebe Buffay'in büyükannesinin özel kurabiye tarifi, Chandler Bing'in “milk you can chew” tarifi, Joey Tribbiani'nin favori köfte sandviç tarifi ve tabii ki Rachel Green'in “beef trifle”tarifi bunlardan bazıları.