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Friends dizisinin yemek kitabı çıkıyor
Friends dizisinin yemek kitabı çıkıyor
Friends dizisinde hazırlanan yemeklerin tariflerinin yer aldığı Friends: The Official Cookbook kitabı, 22 Eylül’de, dizinin 26’ncı yıldönümünde yayımlanacak.
Yaşam 25 Mayıs 2020 - 09:34

Bir döneme damga vuran ve son bölümünün yayımlanmasının üzerinden 16 sene geçen Friends dizisinin özel bölümünü beklerken, yemek kitabının çıkacağını öğrendik. Sevilen sitcom dizisinin yemek kitabı, Şef Amanda Yee tarafından yazıldı. Kitapta, diziden alınan 70'ten fazla tarif yer aldı. Monica Geller'in Friendsgiving için hazırladığı ziyafet, Phoebe Buffay'in büyükannesinin özel kurabiye tarifi, Chandler Bing'in “milk you can chew” tarifi, Joey Tribbiani'nin favori köfte sandviç tarifi ve tabii ki Rachel Green'in “beef trifle”tarifi bunlardan bazıları.