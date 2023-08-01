Fuhuş çetesi kurmakla suçlanan Andrew Tate’in sosyal medya paylaşımı olay oldu

Andrew Tate, ünlü oyuncu ve sunucu Amanda Holden'ın bikinili fotoğrafına yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Tate yorum yaptıktan sadece birkaç saat sonra fuhuş çetesi kurmakla ilgili suçlamalar nedeniyle aldığı ev hapsine itiraz etmek için erkek kardeşiyle birlikte mahkemeye gitti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Andrew Tate, erkek kardeşi Tristan Tate ile birlikte fuhuş çetesi kurduklarına dair suçlamalara itiraz etmek için yeniden mahkemedeydi. Tate Kardeşler 30 gün daha ev hapsinde tutulmalarına yönelik geçen ay verilen mahkeme kararına itiraz ediyor.

Tate Kardeşler, haziran ayında tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınları sömürmek için bir suç çetesi kurmakla suçlanmışlardı.

Yaşananlardan sonra şimdi de Andrew Tate, ünlü oyuncu ve sunucu Amanda Holden’ın bikinili fotoğrafına yaptığı yorumla gündemde.

Tate, Holden’ın paylaşımına, “Sen bir eş ve bir annesin. Bu gönderiye gerek yok” diye yazdı. Tate’in tweet’i sert tepkilerle karşılandı.

Ayrıca Tate’in bu yorumundan sadece birkaç saat sonra hakkındaki suçlamalara itiraz etmek üzere mahkemeye gitmesi de dikkat çekti. 29 Aralık’ta Bükreş’te tutuklanan ve iddiaları reddeden Tate, ev hapsine karşı bir dizi temyiz başvurusunu kaybetmişti; ancak şimdi yeniden ev hapsi kararını bozmaya çalışacak.

Tate, “Üç ay hapiste, altı ay evimde kilitli kaldım. Şimdi bir yargıcı hapse geri dönmemem gerektiğine ikna etmeliyim” diye yazdı.

İnternette komplo teorileri yaymakla suçlanan ve Twitter’da 7,2 milyon takipçisi olan Tate, defalarca savcıların kendisine karşı hiçbir delili olmadığını ve onu susturmak için tasarlanmış siyasi bir komplo olduğunu iddia etti.

İlginizi Çekebilir Sosyal medya fenomeni Andrew Tate için çok ağır suçlamalar

İlginizi Çekebilir Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate'in davasında sürpriz gelişme